La justicia existe en 'Quiéreme siempre'

¿Qué ha pasado?

Ates rompe con Leyla y se prepara para volver a España.

Füsún es despedida tras salir a la luz el robo de los diseños.

¿Qué está pasando?

Ates se despide de Ilter, quien lamenta su partida y asegura que los niños jamás podrán olvidarle. Después, Ates se reúne con los accionistas y anuncia su dimisión: «Cedo la presidencia a mi hermano. A partir de hoy, habrá grandes cambios en la empresa».

Juntas de nuevo

Leyla tiene una emotiva conversación con Firuze. Esta última descubre que

fue víctima de malos tratos por parte de su expareja. Fruto de una violación nació su hija, quien acabó en un orfanato por culpa de un juicio injusto. Así, Leyla descubre que, en realidad, Firuze es su madre biológica y, aunque al principio asegura que no puede perdonarla, ambas terminan fundiéndose en un cálido abrazo.

El chantaje más cruel

Füsün está dispuesta a cualquier cosa con tal de recuperar su empleo y amenaza a su propio sobrino: «Si no me readmites, le contaré a Ates que te aliaste con Orhan para arruinar la compañía. Perderás el juicio y tu empleo y solo podrás ser presidente en tus mejores sueños». Umut acepta sin saber que Ilgaz lo ha escuchado todo detrás de la puerta. La adolescente no duda en llamar a Ates, quien se prepara para coger el avión de regreso a España.

El juicio final

Ha llegado la hora de la verdad. El juez dictará sentencia sobre la custodia de los niños y la ausencia de Ates inclina la balanza hacia Füsün y Umut. Mientras Berit, Aydos e Ilgaz suplican que les dejen volver a vivir con su hermano, Füsün insiste en que Ates es una mala infl uencia.

Durante el testimonio de Leyla, la joven defiende a su marido, asegurando que jamás ha dejado solos a los niños y, armándose de valor, solicita su custodia total. En ese momento, Ates entra en la sala sorprendiendo a todos los presentes. El empresario pone encima de la mesa todas las pruebas sobre los sucios negocios de Füsun y Umut y el juez decide devolverle la custodia.

Y fueron felices...

Füsun desaparece del mapa y Umut se gana el perdón de su hermano, quien vuelve a recibirle en la finca con los brazos abiertos. Toda la familia celebra su victoria con una gran fi esta a la que acuden Yakup junto a su prometida, Meryem y Baris, quien grita su amor por Ilgaz a los cuatro vientos. FIN.

La semana pasada, una media de 190.000 espectadores (1,4 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 21:55 h • Lunes 14