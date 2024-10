Amor y traición en el siglo XVIII en 'Valle Salvaje'

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Las series de época se han convertido en un filón para Televisión Española, que tiene hasta tres diferentes ocupando parte de su programación de tarde. Los espectadores pueden ver a las 16:30 horas, Salón de té La Moderna; a las 17:30 horas, La Promesa y, a las 18:30 horas, la última incorporación, la serie ambientada en el siglo XVIII titulada Valle Salvaje.

Esta ficción, producida por STUDIOCANAL en colaboración con Bambú Producciones y creada por Josep Cister (el autor de La Promesa), se traslada a 1763, donde Adriana Salcedo de la Cruz (Rocío Suárez de Puga) tiene que dejar la Villa de Madrid y a viajar al norte de España para cumplir con su compromiso de matrimonio. Debe acudir al encuentro con su prometido, al que no conoce, y alojarse en casa de su tía, la hermana de su difunto padre.

Su vida cambiará para siempre: conocerá el verdadero amor, la traición y pondrá su vida en peligro cuando trate de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre.

Un gran reparto

A Rocío Suárez de Puga, la protagonista de Valle Salvaje, le acompaña un gran reparto encabezado por Manuela Velasco (Pilara), José Manuel Seda (José Luis), Mari Paz Sayago (Isabel), Sabela Arán (Victoria) o Marco Pernas (Rafael), entre otros.

Ingredientes para el éxito

«La serie cuenta con una traición, un amor y una leyenda para enganchar a la audiencia», señala María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, mientras que Cister añadió que «la idea fue darle la vuelta a un éxito tan contrastado como es La Promesa. El reto era hacerlo más complicado todavía, llevándolo a 1783».

Un plató espectacular

El rodaje de esta producción ha contado con localizaciones que logran trasladar al espectador hasta el siglo XVIII: el Palacio Real de la Granja de San Idelfonso (Segovia), El Palacio de Aranjuez (Madrid), la Finca de la Granjilla (El Escorial), el Palacio de Hoyuelos (Segovia), el Embalse del Tejo o las Tabladillas (Segovia), la Casa de las Cadenas (Toledo) y los exteriores de la ciudad de Aranjuez. Además, la serie cuenta con más de 8.000 m2 de platós y más de 20 estancias para grabar las escenas.

Entrevista a Manuela Velasco, que interpreta a Pilara

«Es una serie adictiva, intensa y salvaje»

Manuela Velasco.

Manuela Velasco es la actriz encargada de dar vida a Pilara, la señora de la Casa Grande. Para ella, lo más importante es la felicidad de sus hijos, la de su marido y la unión de la familia en Valle Salvaje. La intérprete comenta su papel en la ambiciosa serie de La 1.

¿Qué crees que es lo que más gusta a los espectadores de Valle Salvaje? Se habla mucho de pasión, amor y traición, pero es que realmente es intensa y salvaje. A veces, ni yo misma puedo creer lo que va a suceder. Es muy divertido, muy loco y sin complejos, en el sentido de que vamos hasta el fondo de todo. Además de ser adictiva, la serie es muy entretenida, con ese carrusel de tramas y emociones que te hacen pensar que no van a ser capaces de llevarlas a cabo.

¿Qué ha sido lo más difícil de interpretarla? Dar el paso e interpretar a una madre. Tengo una edad complicada. Tengo 48 años y, hasta ahora, solo había interpretado a chicas jóvenes, pero ya no estoy para eso, ni siquiera el físico acompaña. Estoy en una edad difícil de ubicar y, sinceramente, estoy agradecida de que se me haya dado la oportunidad de pasar a ser una mujer que es madre de chicos ya crecidos.

¿Cómo es el papel de madre? ¿Qué estás aprendiendo? Que hay otras cosas en juego en la vida de ese personaje. Generalmente, cuando estás en el otro rango de edad, eres tú abriéndote el camino, luchando por ti, buscando tu lugar en el mundo. Pero cuando eres madre, tu motor es otro. Y en el caso de Pilara es el de sostener a su familia.

¿Cómo te has visto con el vestuario de época? Sinceramente, me parece un infierno. Ya había hecho ficción de época antes y había llevado corsés, pero esto es otro nivel. Los primeros días, no podía respirar y me dolía muchísimo, pero me dije a mí misma que sería normal hasta que me acostumbrara.

Sin embargo, llegaba al camerino, me lo quitaba y tenía sangre de las ballenas por haberlo llevado durante tantas horas. Al principio, nos pasaba a todas que no podíamos respirar y que nos mareábamos. Ahora entendemos por qué las mujeres de esa época se desmayaban tanto.

Dentro de esa incomodidad, ¿cómo has aprendido a moverte con todas esas capas y prendas? Nazaret Troya, que también fue la coreógrafa del baile que sale en el primer capítulo, vino a enseñarnos cómo movernos, cómo sentarnos, desde dónde tocarnos o mirarnos, cómo saludar y cómo hacerlo según el rango. Han sido muchas cosas a las que hemos tenido que acostumbrarnos.

Es extrañísimo al principio, pero luego se convierten en hábitos que acabas integrando en tu vida real sin darte cuenta.

¿Eso facilita el proceso de construcción del personaje? Sí, es como si el cuerpo te ayudara a construir otra cabeza, otro tipo de pensamientos.

Entrevista a José Manuel Seda: es José Luis Gálvez

«Lo que más me atrae de mi personaje es la pasión que tiene»

José Manuel Seda.

José Manuel Seda es un experto en series diarias y su nuevo proyecto es Valle Salvaje. En ella, el sevillano encarna a José Luis, el cabeza de familia de los Gálvez de Aguirre y el duque de Valle Salvaje. Supertele ha hablado con el actor para que nos cuente cómo está afrontando este nuevo reto en su carrera profesional.

¿Cómo definirías a José Luis Gálvez de Aguirre, tu personaje, en Valle Salvaje? Es un hombre de una época, el siglo XVIII, en un país, como el nuestro en el que las ideas de la Ilustración no habían terminado de llegar, y los varones imponían su voluntad sobre las mujeres como algo habitual. Si a eso le añadimos que se trata de un aristócrata, duque en este caso, que acostumbra a ser obedecido, porque el linaje, la sangre, el apellido, lo es todo. Es el cabeza de familia que está al mando de una explotación agrícola y ganadera. Y tiene un fuerte carácter.

¿Qué es lo que más te gusta de él? No sé si gustar es el verbo adecuado (risas). Pero como actor, me atrae, a la hora de interpretarlo, su pasión. Alguien que sufre y goza con la misma intensidad. Proactivo siempre, busca soluciones al precio que sea por garantizar el futuro de su familia.

¿Cómo te ves con el vestuario de época? Este es uno de los casos más evidentes, a la hora de construir al personaje, en el que “el hábito hace al monje”. Portar esta segunda piel, que es el maravilloso vestuario, nos ayuda muchísimo para sentir esa época. Me siento muy bien, y casi te diría que me dejo llevar por él. Fluyo con él.

Háblanos de Valle Salvaje. ¿Cómo explicarías las tramas de la serie? Están tan bien construidas, que ya solo a la hora de leer el guion, estás deseando devorar el siguiente. Es una historia que no deja de avanzar, en la que apenas hay tiempos muertos, y en la que lo inesperado te espera en la siguiente secuencia.

Lo inesperado está justificado. Cosa importante, porque a veces, por sorprender al espectador, se añaden a la trama situaciones gratuitas que lo que hacen es alejarle de la historia.

¿Las tardes son la franja más complicada de la televisión? Supongo que los hábitos de consumo, según las franjas, están a veces muy fijados en el espectador. Y creo que la tarde es una de esas franjas más complicadas. En cualquier caso, opino que, y viendo las audiencias de los primeros días, vamos a ir creciendo porque el boca - oreja va a ser fundamental.

¿Qué Valle Salvaje tenga a Bambú como productora es una garantía de éxito? Es la primera serie que hago con ellos y la apuesta es firme y arriesgada. No voy a descubrir la manera en la que Bambú hace las cosas, pero vivirlo desde dentro es algo de agradecer. Ya saben aquel que decía que «la suerte es el cuidado esmerado de todos los detalles». Eso hace Bambú.

¿Qué aficiones tienes? Tras mi reciente paternidad, intento avanzar en la novela que he empezado. También me revelo al cansancio y los fines de semana intento ir al gimnasio.