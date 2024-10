Ana Rosa critica duramente a Pantoja después de saber el episodio de la virginidad de su hija

En una emotiva entrevista en De Viernes, Isa Pi, hija de Isabel Pantoja, compartió recuerdos dolorosos de su infancia y adolescencia en un hogar donde nunca se sintió querida. Ana Rosa Quintana y Xavier Sardà mostraron su preocupación por la situación de Isa, criticando duramente a su madre. Ana Rosa expresó: "¿Cómo se puede hacer esto con una criatura que ya ha tenido la desgracia de estar en un orfanato?".

La presentadora no dudó en señalar que cuidar y amar a una niña adoptada es esencial. "Lo que te da seguridad en la vida es haber sido querido de pequeño. Cuando la única persona que tienes, que es tu madre, no te quiere, es un dolor", reflexiona

Isa Pantoja.Mediaset

Destacó un episodio preocupante en el que Isa contó que fue llevada a un ginecólogo a los 17 años por su hermano Kiko Rivera, para que certificara si había perdido la virginidad. "Que con una niña de esta edad haya esa mala praxis por parte de un médico, que se preste a certificar si una menor es o no virgen, me parece aberrante y cruel además de ilegal", aseguraba Susana Díaz, una de las colaboradoras del programa.

Ante las palabras de Isa en el programa su hermano se ha limitado a publicar un post con la definición de la palabra "victimismo", en alusión a que su hermana se estaba haciendo la víctima.

Ana Rosa Quintana compartió su angustia al ver a Isa sufrir. "Se te parte el alma. No puedo ni verlo, me pongo mala", añadió. En un claro mensaje a Isabel Pantoja, la presentadora enfatizó: "Por favor, señora. Que tiene una hija. Que tiene un nieto. Vale ya de hacer sufrir a esta criatura que no ha hecho nada". En contraste, dedicó palabras de aliento a Isa: "Se ha roto y necesita curar las heridas con gente especializada que le ayude a superar este dolor".

Imagen de archivo de Ana Rosa Quintana

Isa Pi, en su intervención, no ocultó su desdén hacia su madre. "Me adoptó para abandonarme, como a un perro", afirmó. Recordó cómo su madre llegó al orfanato cuando ella era un bebé y la elegida entre otros. "Quiero esa. Esa se viene conmigo", recordó, visiblemente emocionada. Isa relató que no supo que era adoptada hasta los 7 u 8 años, cuando una compañera de colegio se lo dijo.

Con el tiempo, Isa comenzó a percibir diferencias en el trato dentro de su hogar. "Mi tío me dejó de hablar, convivía en la misma casa y ella no le dijo nada. Una madre protege a sus hijos. Ella me quiere, pero no ha sabido protegerme", lamentó, señalando que este rechazo la afectó profundamente. La joven también notó que el trato de su tío Agustín y su abuela Ana hacia ella no era el mismo que el que recibía su hermano Kiko, lo que intensificó su sentimiento.