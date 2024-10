Los Karasu nunca se rinden en 'Amar sin límites'

¿Qué va a pasar?

Yabuz cree que hay un traidor en el clan Leto.

Halil se reencuentra con Oguz y ambos se funden en un abrazo.

Cuando tenía 5 años, Halil Ibrahim Karasu se vio obligado a huir de su pueblo en la región del Mar Negro tras el asesinato de su padre a manos de Rizvan Leto, despiadado líder de una banda criminal local. Dos décadas después, Halil regresa a su tierra natal para casarse con Yasemin, su gran amor.

Yasemin se escapa

En una mansión del pueblo viven los Leto, una familia que ha hecho su gran fortuna gracias al tráfico de armas. Tarik, el hijo bastardo de Rizvan Leto, está obsesionado con Yasemin y, tras convencer a su padre de que pida su mano, la muchacha se ve obligada a huir.

«Jamás vivirán en paz»

Yasemin y Halil huyen del pueblo para casarse en secreto. Pero Tarik les encuentra pocos días después en el bosque y ataca a Yasemin, golpeando su cabeza contra una piedra hasta que muere. En venganza, Halil asesina a Tarik degollándole con su navaja. Después, entierra a su amada y jura a sus padres que «mientras yo viva, los hijos de Rizvan Leto jamás vivirán en paz».

Por suerte para Halil, una vieja amiga de la infancia se convertirá en su mayor aliada. Zeynep, la menor de los Leto, no solo le ayuda a esconderse, también le presta una de las casas de la familia y le confiesa el lugar donde su padre guarda las armas.

Machismo repugnante

Zeynep se siente profundamente atraída por Halil desde la infancia. Sin embargo, su padre le ha obligado a casarse con Levent, el cuñado de su hijo Fikret.

Levent es un mujeriego empedernido que fi nge serle fiel a Zeynep, mientras disfruta de fiestas eternas rodeado de mujeres.

En uno de esos encuentros, Zeynep aparece por sorpresa y aprovecha la situación para romper su compromiso. Rizvan no lo acepta y le pide a su hija que le perdone: «¿Qué hacías de noche en casa de un hombre soltero? Todavía no está casado y puede hacer lo que quiera. Y aunque ya estuvieses casada, daría igual. Una mujer no debería ir nunca a un lugar donde no se le ha invitado».

El robo perfecto

Decepcionada con su familia, Zeynep va a visitar a su amigo Yusuf para pedirle

ayuda. Este le aconseja que tenga paciencia, pero Levent se presenta por sorpresa en su oficina y saca a su prometida de allí a la fuerza. «Si tratas mal a Zeynep, te romperé el alma», le dice Yabuz, convencido de que la joven nunca encontrará la paz al lado de un hombre así.

Mientras tanto, Halil y sus amigos se cuelan en el almacén de los Leto, robándoles un importante cargamento de armas. Después, dejan el camión en la puerta de comisaría para que el agente Oguz se encargue de todo.

