Un famoso presentador regresa convertido en el mago Murphy

David Rodríguez saltó a la fama en España presentando, hace más de veinte años, Megatrix. Hoy, busca hacerse un hueco en el mundo de la magia y presentarse a Got Talent puede abrirle las puertas de su gran sueño. «Has ido in crescendo, me ha gustado mucho tu número», le dijo Paula Echevarría, mientras Risto, mucho más pesimista, decidió darle un “no”: «Empatizo con tu caso y eso me hace empatizar con tu número. Sin embargo lo malo del mentalismo es que si no está muy bien ejecutado se cae por su propio peso. Así que, lo siento, pero para mí es un no», le dijo.