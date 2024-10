El impacto sigue sacudiendo España tras la grave acusación de acoso sexual que Elisa Mouliaá ha presentado contra Íñigo Errejón, un hecho que destapó la periodista Cristina Fallarás y que ha revelado otras denuncias similares de diferentes mujeres. En su defensa, el político ha buscado justificar su comportamiento mencionando supuestos problemas personales, adicciones y presiones, en un comunicado en el que evitó decir "lo siento". Sin embargo, esta falta de empatía y respeto ha levantado aún más controversia, sumándose a una larga lista de casos de machismo en figuras públicas.

El comportamiento de Errejón no es un caso aislado, pues el machismo sigue dominando en muchas esferas, donde los abusos permanecen impunes gracias al silencio cómplice de amigos y familiares. Un testimonio que ejemplifica esta realidad es el de Aguasantas, exconcursante de Gran Hermano VIP y exnovia de Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo. En una entrevista para el programa De viernes, Aguasantas reveló un traumático incidente que presenció Isa Pantoja, víctima de una agresión por parte de su hermano Kiko Rivera.

Aguasantas narró un episodio que marcó la vida de Isa Pantoja, ocurrido en 2012. En esa ocasión, Kiko Rivera, furioso al enterarse de que Isa había visto a su novio sin el permiso familiar, la sacó semidesnuda al patio y la roció con una manguera fría para "purificarla", insultándola en un intento de humillación. Según Aguasantas, la agresión ocurrió tras una llamada suya a Kiko, y aunque hoy se arrepiente, sus palabras dan cuenta de lo sucedido. "Que tú veas que tu propio hermano te hace eso en plena noche, con frío… Eso es para que lo pases mal", comentó Aguasantas.

Isabel Pantoja

En su relato, Aguasantas mencionó que Isabel Pantoja era consciente de lo que su hijo planeaba hacerle a Isa, pero decidió irse y dejar que sus hijos "arreglasen sus problemas solos". "Me pesa porque siempre he pensado que, de no haberle dicho nada a Kiko, no le habrían hecho eso ese día", confesó Aguasantas, visiblemente arrepentida. No obstante, según ella, este episodio fue solo una parte de lo que Isa sufrió. Aunque no reveló más, Aguasantas insinuó que la joven pasó por experiencias incluso peores.

Isa Pantoja vivió un auténtico infierno en su hogar durante su adolescencia. Además de las agresiones de su hermano, su tío Agustín Pantoja la humillaba a diario con insultos racistas, llamándola "machupichu" y sugiriendo que debía "volver a la selva". Estos tratos fueron revelados por la propia Isa hace una semana en De viernes, en un intento por exponer los años de abuso que enfrentó dentro de su familia.