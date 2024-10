Süse es secuestrada en 'Hermanos'

¿Qué va a pasar?

Süse logra salvar la vida en el último momento.

Orhan visita a Sevval en prisión.

¿Qué ha pasado?

Süse le hace creer a Ömer que sale con otro chico.

Sevval se inculpa del asesinato de Gökhan.

Süreyya planea entregarse a la policía, pero Süse le pide que no lo haga.

¿Qué está pasando?

Tras hacerse responsable del asesinato de Gökhan, Sevval entra en prisión. Yasmin no soporta la idea de que su madre vaya a pagar por un crimen que ella cometió y sopesa contar toda la verdad. No obstante, su madre le exige que permanezca callada.

«Estar en prisión es una forma de pagar por otros crímenes que he cometido. No te preocupes por mí, que yo estaré bien», sentencia Sevval. Después, hace

llamar a Sarp y le pide que cuide mucho de su hermana: «No dejes que flaquee».

Finalmente, Sevval conversa con Akif, a quien le ruega que vele por el futuro de sus hijos: «Yo no voy a estar fuera para hacerme cargo de ellos».

Enemigos del pasado



Orhan monta en cólera al saber que Aytén y Cansu se están quedando en casa

del jefe de Aytén, que no es otro que Emin, un antiguo enemigo de Orhan. Este último le pide a Aytén que regrese a casa: «No quiero que viváis con ese tipo. Hace años, con muy malas artes, me quitó un local dónde yo pretendía montar un negocio». No obstante, Aytén, sintiéndose todavía despreciada por Orhan, se niega a volver al hogar de los Eren.

Un celestino genial

Mientras tanto, Ogulcan se propone reconciliar a Ömer y Süsen. No obstante, su plan no sale como él había pensado. Además, Berk y Aybiké cuidan del pequeño Umutcan por un día, convirtiéndose así en “padres” durante 24 horas. «No ha sido una mala experiencia», dice Berk entre risas.

Operación rescate

Ömer comienza a trabajar de taxista para ganarse un dinero extra. El joven tiene un altercado durante su jornada laboral con unos peligrosos delincuentes. Estos, en venganza, secuestran a Süse, tras descubrir que esta es la exnovia de Ömer. Este último acude al rescate de su amada.

La semana pasada, una media de 910.000 espectadores (11,3 % de share) siguieron esta telenovela.

ANTENA 3 • 22:40 h • Lunes 28 y martes 29