Entrevista a Ion Aramedi, presentador de 'Gran Hermano'

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Ion Aramendi se ha convertido en uno de los presentadores estrella de Mediaset, ya que la cadena le ha puesto al frente de dos formatos que logran grandes audiencias en Telecinco: Reacción en cadena y las galas de los domingos de Gran Hermano. Mientras en el concurso disfruta a diario con el buen hacer de Los mozos de Arousa, en el reality no deja de sorprenderse de los comportamientos de los participantes. Aramendi hace un repaso con Supertele de la trayectoria de ambos formatos, que suman millones de espectadores.

Comencemos por Gran Hermano: ¿qué es lo que más te está llamando la atención hasta ahora? El recibimiento que está teniendo, que es maravilloso. El feedback que tengo es impresionante, ya que toda esa gente echaba de menos un Gran Hermano de anónimos y están súper contentos con la edición y por cómo está yendo. Me ha sorprendido mucho a nivel de mecánica en este primer mes, especialmente con la doble casa que nos ha permitido conocer a todos los concursantes.

Además, el hecho de no expulsar de inmediato a los más destacados ha sido un acierto. El casting ha sido extraordinario, y la casa ha quedado increíble. Estoy disfrutando cada trama y me lo estoy pasando en grande, más enganchado que

nunca. Esta edición me está encantando.

Eres muy fan del formato: ¿has podido visitar la casa de Guadalix de la Sierra? No he podido, pero tengo de ir con mi mujer, María, que trabajó 13 años en el formato. Lo que pasa es que es complicado con la agenda de Reacción en cadena, los tres niños, la casa... Escaparnos para subir a la casa es un poquito complicado.

¿Siempre has sido fan de Gran Hermano, desde la primera edición? Sí, he sido siempre fan y lo vivo mucho como espectador así que formar parte de él para mí es un regalazo, estoy feliz. En la primera edición era muy fan de Ismael, lo reconozco. La relación que tenía con Iván, las chorradas que hacían en el espejo... En mi casa lo veíamos como si fuera un experimento sociológico, nos juntábamos toda la familia, mis padres y mis hermanos. Además, poníamos el canal 24 horas, íbamos cambiando las cámaras para ver las diferentes habitaciones... Marcó un antes y un después en mi vida como espectador de televisión.

Y si te pusieran una cámara 24 horas: ¿qué manías tienes que descubrirían los espectadores? Que tengo un TOC geométrico, por decirlo de algún modo,

y necesito que las cosas estén más o menos rectas, que esté todo alineado. No soporto las cosas torcidas. Desde cuadros, que sería el mal menor, al sofá, la mesa, el armario, la silla... Encajo todo en casa para que tenga líneas rectas, no sé le motivo, pero me perturba.

¿Cómo compaginas las grabaciones de Reacción en cadena, Gran Hermano y la familia? Sinceramente, estoy en un momento profesional tan mágico y tan maravilloso que lo combino de manera extraordinaria. Es verdad que a lo único a lo que estoy renunciando un poco es a mí mismo, a mi vida más personal, más social de ver a mis amigos o de invertir más tiempo en la música, que me fascina. Las grabaciones de las estoy llevando de maravilla, soy feliz haciendo ese concurso y lo disfruto muchísimo, como con Gran Hermano.

La familia ocupa el resto de mi tiempo: ir a buscar a los niños al cole, llevarles al entrenamiento de baloncesto... Menos el domingo por la tarde, el resto del tiempo del fin de semana lo dedico absolutamente todo a mi familia. Incluso mi mujer y yo tenemos un ratito los viernes para estar solos, tomarnos algo y charlar.

¿Cómo estás viendo la participación de Los mozos de Arousa en Reacción en cadena? Es brutal lo que están consiguiendo, es de admirar. Son tres chavales

que, por decirlo de algún modo, ya se han pasado el juego. Tienen una capacidad extraordinaria para leer el concurso, disputar todas las pruebas con sus propias estrategias. Me fascina la capacidad musical que tienen para adivinar canciones y cómo estudian en ese sentido. Y luego, por supuesto, la prueba de Complicidad ganadora, que es la clave, lo que les hace seguir y seguir participando.

¿Parte del éxito del concurso es gracias a ellos? Han ayudado mucho al formato, a que la gente lo entienda, lo juegue, y también lo disfrute. Son chavales muy majos porque no hago más que recibir mensajes de cariño por parte de mucha gente para ellos. El público está encantado con ellos. Sé que tarde o temprano «Es más difícil que un programa triunfe que, como buen aficionado al surf, coger una buena ola», señala. cadena toy toy llegará alguien que les gane porque cada vez hay equipos mejores, que entrenan más, que les conocen...

Tarde o temprano llegará un equipo que les pueda superar, pero, de momento, son infalibles, y la verdad es que estoy encantado con ellos a nivel profesional como a nivel personal también. Son tíos muy a favor de obra, se divierten y se lo pasan bien grabando. Ellos forman parte de la historia de este formato, que espero que dure mucho tiempo y que, por supuesto, no solo van a ser Los mozos de Arousa, sino que habrá más equipos ganadores en el futuro.

¿Tus hijos y tu mujer ven el concurso? María es una gran jugadora, me supera en infinidad de ocasiones porque tiene una intuición brutal. Si pudiera concursar (no puede al ser familia del presentador) y consiguiera juntar un

equipo, estoy seguro de que serían campeones. ¿Y mis hijos? El mayor es bastante habilidoso y el mediano, se esfuerza. Pero sí, lo vemos todos los días porque es un plan en familia. A esa hora, normalmente, estamos cenando y disfrutamos mucho viéndolo. Yo soy el que estoy más aburrido de verme a mí mismo, eso tengo que reconocerlo (risas).

Has logrado el éxito con estos formatos, pero con Factor X no conquistasteis al público. ¿Cómo se lleva que un programa no cuaje? No se lleva bien, lógicamente. Pones toda tu ilusión en un formato, Mediaset hace un esfuerzo extraordinario, pero hay programas que cuajan y otros, no. Nosotros lo intentamos, luchamos, disfrutamos mucho grabándolo y creíamos que teníamos un producto estupendo, pero no cuajó entre el público, así que cerramos la puerta y dimos las gracias por la oportunidad.