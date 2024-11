Tomasso llega a Guadalix

Noches de sorpresas en la casa de Gran Hermano. Tras la salvación de Adrián y Maica, Manu descubrió que fue Nerea quien le colocó en la palestra. El andaluz también se llevó una gran decepción con Violeta, que se posicionó detrás de

él, según Edi, por pura estrategia. «No me esperaba nada de lo que está pasando esta noche. Sí les he visto con mucha afinidad, hablar muchas vece y me sorprende que se ponga a su lado, pero no me lo tomo mal», decía Laura, defensora a ultranza de Manu, sobre la inesperada decisión de Violeta.

Daniela, por su parte, celebró que Violeta quiera darle la oportunidad de conocerse mejor, pues durante la última semana se lo han pasado “teta” juntas. Todo lo contrario a lo que ha ocurrido con Maica y Óscar, cuya relación parece herida de muerte debido a los contínuos piques de los que, hasta hace solo unos días, parecían el equipo perfecto.

Un príncipe para Maica

Ion Aramendi anunció en el último debate la llegada inminente de Tomasso, que el pasado martes se reencontraba con Maica. La reina de la lejía podrá retomar su relación con el italiano con el que tanto conectó durante su intercambio en Grande Fratello. Y Tomasso podrá justificar su actitud después de que Maica insinuase que podría ser otro “cucaracho” como Adrián en sus tiempos mozos, debido al beso que se dió Tomasso con otra concursante en la edición italiana. «Me gusta, me ha despertado algo que hace mucho no sentía», reconocía Maica, dejando abierta la puerta a este divertido romance».