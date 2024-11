Un padre debe estar con su bebé en 'Mundos Opuestos'

¿Qué va a pasar?

Abdullah se siente sobrepasado y pide ayuda a Nursema para cuidar de Alev.

Hefes quiere hacerse íntima amiga de Doga.

¿Qué ha pasado?

Alev muere dando a luz a su hija.

Giray pide matrimonio a Doga y esta acepta.

Kivilcim rompe con Ömer.

¿Qué está pasando?

Kivilcim se pone en contacto con su abogado y las noticias que recibe son desesperanzadoras. Abdullah tiene todas las de ganar si, finalmente, deciden ir a juicio para quedarse con la hija de Alev. Sömnez insiste en que solo se llevarán a la niña por encima de su cadáver, pero Kivilcim le hace entrar en razón: «Cualquier juez le dará la razón, al fin y al cabo, es su hija».

Hefes, la madrastra

Doga se instala en casa de Giray para que este pueda cuidar de su padre enfermo. Cuando conoce a Hefes, se alegra de que Giray tenga una madrastra tan comprensiva y cariñosa como ella. Lo que Doga no sabe es que, además de ser su madrastra, también es su amante. Mientras tanto, Kivilcim sigue fortaleciendo su amistad con Cemal, quien le ofrece trabajo en su editorial: Te gustará, no tomes la decisión hasta que no conozcas la empresa. Ven a verla y luego decides.

Un nuevo comienzo

Pembe contrata a una abogada: quiere dejar a Abdullah en la ruina. Fatih informa a su madre de que su padre les ha entregado a todos los hermanos una parte de las acciones. ¿El problema? Que mientras a Fatih y Nursema les ha regalado el 10% de la empresa a cada uno, Mustafá tendrá que conformarse con un simple 5%. El chico lo escucha todo desde la puerta y siente una profunda decepción, contándole a Nilay que su padre nunca le ha tomado en serio.

Alev vivirá con Apo

Abdullah aparece en casa de Kivilcim y entre lágrimas, Sömnez cede y le entrega a la niña. El empresario se instala con la pequeña en su nuevo hogar, mientras, en la mansión, su esposa se prepara para el divorcio.

La semana pasada, una media de 250.000 espectadores (2,2 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 22:45 h • Viernes 8