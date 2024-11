Marlene Favela volverá a interpretar a una villana en pantalla

Marlene Favela ha confirmado su nuevo rol antagónico en Me atrevo a amarte, la telenovela que prepara el productor Salvador Mejía para TelevisaUnivision tras el éxito de Vivir de amor. «Soy la villana de la historia y estoy muy contenta porque es un personaje increíble, un personaje con fuerza que estoy segura que les va a gustar porque viene fuerte. Se va a dedicar a hacerle la vida imposible a todos. Me gusta mucho hacer de mala porque siento que puedo jugar muchísimo y sin duda Débora no va a ser la excepción, es una mujer muy diferente a los personajes que he hecho antes», adelantó la mexicana en declaraciones recogidas por el periodista mexicano Eden Dorantes.