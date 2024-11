Verónica Castro explica por qué se retiró del mundo de la interpretación

Durante una conversación con la periodista Jimena Gállego, la primera actriz Verónica Castro compartió las razones detrás de su retiro del mundo del espectáculo. La pandemia y el fallecimiento de su madre impactaron tanto en su vida, que necesitó alejarse de todo en busca de un periodo de paz y tranquilidad personal. La actriz de Mi pequeña soledad confesó que en 2020, debido al COVID 19, «murió mucha gente muy querida y no querida. Iba viendo cómo pasaba todo y no sé si me daba miedo, angustia... No sé, algo raro. Pero el problema fue que no lograba superarlo, hasta que dije: ‘aquí se acabó, yo me retiro, no quiero saber nada de promociones, ni publicidades, ni medios de comunicación’».