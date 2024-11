Últimos días antes de la boda en 'La fea más bella'

Lety le dice a Fernando que no quiere pasar la noche con él y huye en un taxi. Al mismo tiempo, Tomás se lleva el dinero de la empresa para su cita con Alicia. Pasados unos días, Marcia le enseña las invitaciones de boda a Fernando y le pide a Lety que se haga cargo de repartirlas. No imagina el dolor que supone para la asistente realizar este encargo. Además, Alicia, descubre que van a embargarle el coche y no puede hacer nada para recuperarlo. Y Fernando se muere de celos al creer que Lety y Tomás.