¡Comienza la repesca! en 'Gran Hermano'

Rodeado por Silvia, Lucía, Vanessa y Laura, así anunció Ion Aramendi la esperadísima llegada de la repesca. Vanessa fue la peor parada y es que la audiencia no perdona que obligase a su marido a abandonar para después anunciar que quería volver sola a Guadalix. Para complicar aun más las cosas, el presentador anunció que Javier no opta a la repesca por marcharse voluntariamente del programa.

Cero autocrítica

Laura regresó a plató, tras haber sido expulsada con un 63% de los votos. Incapaz de hacer autocrítica, continuó explicando lo orgullosa que se sentía de su concurso y lo mal que lo había pasado por culpa de sus compañeros: Criticaron mi físico, que si es gorda, que necesita un psicólogo... Se me ha machacado constantemente dentro de esa casa. Y yo simplemente pongo malas caras y pasaba de ellas”.

Una venda en los ojos

Sobre su relación con Manu, la hija de María José Galera se ha sentido traicionada y engañada, confensando que «me duele verme con tantas

vendas en los ojos. Me ha dolido cuando decía que si le metían otra chica, para que yo le dejara en paz. Decir que yo era una aburrida... Siento vergüenza. Que si no quieres tener una relación dímelo, si no sientes dímelo». Laura pudo despedirse de sus amigos en directo y tras lanzarle alguna pullita a Edi, se dirigió directamente a Manu para asegurar que «tenemos una conversación pendiente. Solo quiero verte disfrutar, quita esa cara de tristeza».