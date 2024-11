Asiye testifica a favor de Zeynep pero promete arruinar su vida en 'Amar sin límites'

¿Qué va a pasar?

Halil intenta impedir la boda de Yabuz y Leyla en último momento posible.

¿Qué ha pasado?

Zeynep es encarcelada tras disparar a Asiye.

es encarcelada tras disparar a Asiye. Asiye quiere casar a su hijo pequeño Tamer con Edanur.

¿Qué está pasando?

Rizvan amenaza con hacer daño a Asiye si no le dice a la policía que el disparo de Zeynep fue un accidente. La mujer acepta con una condición: Nedime tendrá que disculparse con ella por todos los desprecios que le ha hecho a lo largo de su vida.

Zeynep sale de la cárcel

Asiye miente en comisaría asegurando que Zeynep nunca quiso disparar. Antes de liberar a la joven, Oguz permite a Asiye visitarla en el calabozo. «Todo ha terminado, saldrás de aquí, te perdono. Pero arruinare tu vida a partir de ahora. No pienso dejarte ser feliz nunca, hace que te arrepientas de haber nacido», le dice a Zeynep, quien le aconseja que pida ayuda profesional: «Eres una enferma mental, una psicópata. Solo me arrepiento de que esa bala no te atravesara el corazón». De vuelta en la mansión, Asiye recibe una gran noticia:

Edanur ha aceptado casarse con Tamer a pesar de la diferencia de edad.

¡Marido y mujer!

Siguiendo las órdenes de Asiye, Rizvap pide a su hija que se marche a Estados Unidos un par de años, hasta que las cosas se calmen. Zeynep no está dispuesta a abandonar a Halil y este le pide matrimonio: «Cuando tengas el apellido Karasu nadie podrá obligarte a hacer nada que no quieras». Un par de días

después, la pareja se casa con todos sus amigos de testigos.

Traición imperdonable

Los Leto pierden los nervios tras descubrir que Zeynep y Halil ya son marido y mujer: «Eso no puede ser». Fikret repudia a su hermana y Rizvan, por su parte, considera que la traición de su hija es imperdonable.

La semana pasada, una media de 180.000 espectadores (1,4 % de share) siguieron esta telenovela.

