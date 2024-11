Más de 1.700 artistas participan en el nuevo disco de La Marató

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La veintena edición del disco de La Marató de 3Cat ha conseguido un gran éxito de participación ya que más de 1.700 cantantes de Catalunya y de todo el país han colaborado en este álbum solidario que contiene 20 canciones y se podrá comprar el domingo 1 de diciembre. Entre las composiciones habrá sonidos urbanos con canciones originales como la de Mushka, una versión de Fantasctic Shine de Love of Lesbian con el grupo leridano Sexenni y Santi Balmes, baladas como Tens un amic de Hombres G con Samantha y David Summers, la rumba de Estopa con una canción de Joan Manuel Serrat y una versión de Happy Xmas (War is over) interpretada por Miki Núñez y la Escolania de Montserrat, una canción facilitada por Yoko Ono, la mujer de John Lennon. Será la primera vez que se adapta esta composición y ha sido en catalán.