Víctima de engaños en 'De frente al sol'

¿Qué va a pasar?

Lich , la madre de Chole, intenta ayudarla con Lupita.

, la madre de Chole, intenta ayudarla con Lupita. Ofelia logra distanciar a Eduardo de Alicia.

logra distanciar a Eduardo de Alicia. Luis Enrique quiere estar con Carolina.

¿Qué está pasando?

El destino hace de las suyas cuando Chole se encuentra cara a cara con Adrián, el padre de Lupita. El mismo hombre que la engañó hace años haciéndole creer que estaba soltero cuando, en verdad, tenía una esposa embarazada esperándole en casa. Tras el fatídico encuentro, Chole regresa a casa llorando y se refugia en los brazos de su inseparable Alicia. «No puede ser que después de tantos años me siga afectando ver a ese malnacido», se lamenta Chole.

Doble cara

Ofelia se presenta en la empresa de Eduardo y le pide que invite a comer a Alicia a su casa. El hombre duda de las intenciones de su madre, no se fía de que quiera hacer las paces con su novia. No obstante, termina acatando la voluntad de su progenitora. Los temores de Eduardo no son infundados, pues, en verdad, Ofelia quiere conocer en profundidad a Alicia para hallar su punto débil y poder destruirla más fácilmente.

Mientras tanto, Adrián descubre que Luis Enrique está enamorado de Carolina,

la mejor amiga de Lupita. El hombre le prohíbe a su hijo que vuelva a ver a la muchacha: «No te quiero cerca de ella». Adrián evita decirle a su hijo que la explicación a su extraña actitud es que no quiere que Luis Enrique esté cerca de nadie que conozca a Lupita, su otra hija. «Si se supiera que soy el padre de esa chiquilla, mi vida se vendría abajo», piensa Adrián.

Un plan perverso

Con el objetivo de destruir a Alicia, Ofelia habla con Sara, una eterna enamorada d Eduardo. La mujer convence a la joven para luchar por el amor de su hijo y aliarse para poner fin a la relación que este mantiene con Alicia.

Siguiendo las órdenes de Ofelia, Sara le hace creer a Alicia que Eduardo nunca la ha dejado y que solo está jugando con ella: «Tú eres una más en su larga lista de conquistas». Por su parte, Lupita sigue interesada en conquistar a Juan Carlos, el hermano de Eduardo, solo por su inmensa fortuna.