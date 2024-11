Una mujer herida en 'Tras el cristal'

¿Qué va a pasar?

Feride presiona a Nalan para que tenga un hijo cuanto antes.

presiona a Nalan para que tenga un hijo cuanto antes. Sedat retoma su relación con Cana.

¿Qué ha pasado?

Nalan y Sedat se casan, rodeados de sus familiares y amigos

y se casan, rodeados de sus familiares y amigos Cana intenta estar cerca de Sedat y volver a conquistarle.

¿Qué está pasando?

Nalan y Sedat ya se han casado. Su nueva vida como esposos es bastante

diferente a lo que ellos habían imaginado. Ambos deberán hacer un esfuerzo por compenetrarse mejor si quieren que su matrimonio sea idílico. Mientras tanto, Muzaffer, que cada día se siente más cerca de Nalan, teme que el matrimonio de esta con su hermano se convierta en un infi erno para la joven. «Espero que no haya salido de una casa de locos para meterse en otra, por favor», piensa el hombre

Por su parte, Cana no piensa salir de la vida de Sedat aunque este esté ahora casado con otra. La mujer busca la mínima oportunidad para acercarse al que fuera su amante e, incluso, se atreve a presentarse en una reunión de amigos que organizan Nalan y Sedat en su propia casa. Por supuesto, Nalan no se siente nada cómoda con esta dolorosa situación. No obstante, este no es el único problema al que debe hacer frente Nalan. La joven intenta con todas sus fuerzas acostumbrarse a su nuevo hogar y al autoritarismo de su ahora suegro, Rafet Koroglu

Nalan, fi nalmente, deja a un lado su timidez y sus miedos y decide acercarse a Sedat. Lo que la mujer ignora es que su marido parece estar cansado de su comportamientoretraído y está un paso de caer de nuevo en los brazos de Cana. De hecho, Sedat inventa una mentira para encontrarse con la que fuera su amante.

Un día en la playa

La pobre de Nalan no solo tiene que hacer frente a un marido que la desatiende, sino, también, a una madre que sigue tratando de controlar su vida. Hayri, que ve cómo la joven ya no puede más, le propone pasar el día en la playa: «Te vendrá bien respirar aire fresco, de verdad». En compañía del nuevo chófer de Rafet, Nalan encuentra la calma que tanto estaba buscando.

La semana pasada, una media de 280.000 espectadores (2,5 % de share) siguieron esta telenovela.