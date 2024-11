‘Celeste’, un ‘thriller’ con IRPF

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Los thrillers están de moda y en un contexto donde la actualidad nutre a la ficción, Celeste llega a Movistar Plus+ con un argumento candente, que puede recordar a uno muy real (y reciente) en España. De la mano del guionista Diego San José en coproducción con 100 Balas (The Mediapro Studio) esta producción promete ser uno de los éxitos de la segunda mitad del 2024.

Celeste habla de una cantante de música latina que convierte sus canciones en un fenómeno mundial. Aunque esta serie no trata de ella, sino que se centra en un personaje aparentemente anodino, una inspectora de Hacienda (Sara Santano, interpretada por Carmen Machi), que intenta demostrar que una estrella latina del pop ha pasado suficiente tiempo en España para estar

obligada a tributar. Esto crea un suspense inesperado y casi cómico: una ‘caza tributaria’ con el IRPF como tema central.

Un argumento casual que recuerda a uno real

Ojo, desde la serie insisten en que el argumento es puramente casual, pero los que estamos con la mirada puesta en la actualidad, no podemos dejar de pensar en una historia ya conocida: el caso tributario real de Shakira. No es la primera vez que Movistar Plus+ utiliza una estrategia similar, en la que subyace una conexión evidente con una figura pública (también pudimos ver esto mismo en La Mesías, que nos recuerda al grupo nacional Flos Mariae).

No obstante, y más allá de las casualidades aparentes, es una serie mucho más profunda de lo que parece. La historia de Sara también toca temas profundos, como la crisis existencial ligada a la jubilación y la centralidad del trabajo en la vida. Este enfoque no solo da al personaje una mayor profundidad emocional, sino que también permite que el espectador explore dilemas personales a través de la propia protagonista.

A Carmen Machi se suman Manolo Solo, Andrea Bayardo, Antonio Durán y Aixa Villagrán, entre otros, que cierran un superelenco que cierra una historia de diez. Solo son seis episodios y la duración de cada uno de ellos no sobrepasa los 30 minutos. Se hace corta, pero es intensa y deja al espectador con la sensación de querer más.

Eso sí, desde la plataforma advierten que la serie se estrenará con dos nuevos

capítulos cada semana, por lo que, avisamos, se avecina un maratón.

Entrevista a Carmen Machi

La conoces, es una de las mejores actrices de nuestro país. Carmen presume de una gran trayectoria con más de medio centenar de películas. Ha trabajado con Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Isaki Lacuesta, Pablo Berger, Álex de la Iglesia, Carlota Pereda, Emilio Martínez Lázaro, Miguel del Arco, Juan Cavestany, Fernando Colomo y Nacho García Velilla, entre otros. Y, a pesar de que muchos la conocemos por protagonizar la serie Aída, desde entonces no ha parado de trabajar. No hay serie, película o obra de teatro que se le haya resistido, y la prueba está en esta nueva serie de Movistar Plus+, en la que da vida a una inspectora de Hacienda que inicia una ‘caza tributaria’ que lleva a Celeste, una cantante de música latina, a los tribunales.

¿Cómo recibes este proyecto de Diego San José? Cuando Diego me llamó para

decirme que había escrito algo pensando en mí, me emocioné muchísimo. Ha

creado un personaje repleto de silencios y con mucho tomate, al que además rodea un casting fantástico. El guion es muy bueno y podríamos decir que, con Celeste vuelvo a casa tras haber hecho dos de las cosas más importantes de mi vida como fueron Aída y Siete Vidas.

Una de las cosas que más llama la atención de la serie es que se pueden ver

momentos de soledad y autopercepción. Son personajes muy profundos, ¿cómo lo has gestionado?

Realmente, no sé por los lugares que está pasando Sara, sobre todo, cómo hablas de la soledad o de la percepción al final de una carrera laboral. No comparto eso en este momento de mi vida, pero sí etapas en las que algo, por razones X, te mueve los cimientos, tienes que volver a recolocarte, no sabes exactamente a qué agarrarte y que tienes que conectarte contigo misma.

Eso sí lo puedo entender.

Sara, tu personaje, no se siente cómoda en la entrada a la jubilación, un sentimiento que comparten decenas de personas. A ellos, ¿qué les dirías? No sabría muy bien qué decirte porque, en mi profesión, la jubilación no existe. Hay papeles de todas las edades y alguien tendrá que hacer de aquellos de 80 y 90 años. No obstante, el sentimiento de soledad físico por el que pasa Sara, y que la serie lo refleja muy bien, me generaría mucha angustia.

¿Cómo ha sido volver a trabajar con Diego San José? Ha sido como volver a casa. Diego San José es una persona que está muy avalada por el público y por la gente. Es un gran profesional.

Es una ficción, pero hay quien pudiera notar ciertas similitudes con un caso polémico muy conocido en España. ¿Piensas que el público puede recibir la serie con un poco de tensión o morbo? No lo creo. No sé de dónde ha salido esta comparativa, pero la serie no tiene nada que ver ni está inspirada en ningún caso real. Además, no creo que nadie quisiera ver la serie solo por esa razón. Creo que tiene la suficiente fuerza y agarre, empezando por el propio Diego San José, para que sea un éxito sin cuñas ni ganchos, que encima no son ciertos.

A lo largo de toda tu carrera has tocado todos los géneros habidos y por haber, desde la comedia hasta el drama o el thriller. ¿Cómo ha sido participar en esta ‘caza tributaria’? Ha sido bastante fascinante. Se me olvida un poco, pero reconozco que, con distancia, si la ves, Celeste es bastante llamativa. Se humanizan profesiones que siempre nos han causado un poco de respeto, como es una inspectora de Hacienda o un paparazzo. Y estás con ellos, aunque saquen trapos sucios o pierdan los escrúpulos, pero tampoco tienes nada en contra de Celeste. No sé, es como cuando vas con el poli malo, y eso es porque la masa madre es muy buena.