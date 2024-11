El día que confundieron a Oka Giner con una trabajadora sexual

La actriz chihuahuense compartió en TikTok su experiencia al ser confundida con una prostituta durante la presentación de su última telenovela, Las hijas de la señora García. Tras el evento, Oka decidió cambiarse rápidamente y salir a fumar mientras esperaba un taxi. Fue en ese momento cuando un hombre se le acercó y la confundió con otra mujer, situación que ella intentó sortear con amabilidad. A pesar de sus explicaciones, el individuo le pidió su número de teléfono.

«Simplemente le di mi teléfono y me llamó. Me dijo que quería estar conmigo, verme con esos zapatitos y que le dejara verme el culo», recordó, indignada, explicando que se enteró de que era alguien problemático: «Tiene nexos con gente mala y poder en la política. Llegué a casa y me puse a llorar».