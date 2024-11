La dificultad de denunciar una agresión sexual, en '60 minuts'

Valèria no denunció la violación que sufrió por miedo. - CCMA

60 minuts de TV3 emite esta noche Jo sí et crec, un documental que muestra la dificultad y el calvario de denunciar una agresión sexual. Según informan en el reportaje, una de cada tres mujeres ha sufrido una agresión sexual en su vida y en un 71% de los casos el agresor es un familiar, un amigo o un conocido. Muchas de estas agresiones no se denuncian porque el proceso posterior a una denuncia suele cuestionar y revictimizar a la mujer agredida. Este trabajo recoge el testimonio de diferentes mujeres que han sufrido violencia sexual y entrevista a expertas en derecho, medicina y apoyo a las víctimas. Violeta García Gago de la Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment afirma que muchas veces las agresiones sexuales se viven en secreto y no se cuentan y jóvenes como Mireia, Valèria o Sara desvelarán su historia en este documental.