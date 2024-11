Lleida se cuela en el histórico programa del enfrentamiento entre David Broncano y Pablo Motos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La tensión entre los programas televisivos 'La Revuelta' en RTVE y 'El Hormiguero' ha estallado después de las declaraciones del presentador David Broncano. En la emisión de este jueves de 'La Revuelta', Broncano ha acusado abiertamente el programa de Antena 3 y su presentador, Pablo Motos, de ejercer presiones sobre los invitados para que no asistan primero a su espacio.

Según ha explicado Broncano, el piloto Jorge Martín, reciente campeón del mundo de MotoGP, tenía que ser entrevistado en 'La Revuelta', pero a última hora ha cancelado su aparición. El presentador gallego ha afirmado que desde 'El Hormiguero' se han enterado que Martín iba a su programa y han presionado para que no asistiera, ya que tenían prevista una entrevista exclusiva con él la próxima semana.

Broncano ha asegurado que no es la primera vez que pasa y que ya han vivido situaciones similares cuando hacían el programa a Movistar Plus. Ante eso, el equipo de 'La Revuelta' ha decidido no buscar a un sustituto y, en señal de protesta, han emitido un documental sobre ciervos titulado "La berrea del ciervo".

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21 , 2024

Respuesta de 'El Hormiguero '

Por su parte, desde 'El Hormiguero' han querido dar su versión de los hechos a través de un tuit. Aseguran que todo ha sido un malentendido y que tenían un acuerdo de exclusividad con Jorge Martín para que no apareciera en ningún otro programa antes que en el suyo. Atribuyen la responsabilidad a uno de los representantes del piloto.

Apoyo en las redes

Les declaraciones de David Broncano se han hecho virales rápidamente a las redes sociales, donde varios periodistas y profesionales del mundo televisivo han explicado haber vivido situaciones similares con 'El Hormiguero'. Excolaboradores del programa como Raquel Martos, Jandro y Flipy han mostrado su apoyo a 'La Revuelta'.

El presentador de TVE Xavi Martínez también ha explicado una experiencia parecida con el grupo One Direction hace unos años, mientras que la directora de casting de Gestmusic, Noemí Galera, ha calificado 'El Hormiguero' de "buitres" y "hienas". La polémica ha generado un alud de reacciones a las redes, con muchos usuarios aplaudiendo la valentía de Broncano y su equipo para denunciar públicamente estas prácticas.

Lleida, en el histórico programa

Lleida apareció en este histórico programa. Y es que Pablo Ibarburu hizo referencia cuando bromeó asegurando que Santiago Abascal, el líder de Vox, estaba tan fuerte para poder aguantar la separación física entre España y Cataluña, “cogería muy fuerte España allí, al otro lado con Lleida” haciendo fuerza para que no se separen”. Minutos después David Broncano explicaba la polémica con El Hormiguero y daba paso a una serie de imágenes de animales por acabar el programa.