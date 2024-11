"Proyectos así normalizan muchas situaciones y nos hacen avanzar como sociedad"

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Tras varios meses de promoción, Televisión Española estrenaba por fin Detective Touré el miércoles 5 de noviembre. Y lo hacía con muy buenos resultados, un 11’9% de audiencia, y el espacio líder de su franja. Todo un prometedor inicio para su protagonista, el actor Malcom Treviño- Sitté, que nos cuenta lo que ha significado este proyecto en su vida.

¿Cómo te ficharon para el proyecto?

En el 2022 empecé a conocer su existencia y los libros de Touré.

Pero antes no estaba en el proyecto, llegué como de casualidad. En el 2023 comenzamos el rodaje, de mayo hasta septiembre. Primero estuve ensayando solo y, luego, ya tuve a un coach, Jorge Elorza. El rodaje en Bilbao fueron meses maravillosos.

No te creías que fueras a ser el protagonista

No me lo creía, pero es habitual. Le dije a mi representante que llamase para

ver si era real, que no me importaba hacer del colega del protagonista, que es lo habitual. Tenemos una cúspide ahí, que el prota es totalmente caucásico, blanco. Y esto no es una peli que vas, la ves y te olvidas, sino es meter a un personaje racializado en casa de todos los españoles todas las semanas.

¿Te leíste las novelas una vez que supiste que harías la serie?

Es primordial y, por la parte más emocional que me corresponde, quería conocer a un blanco que está loco y que haya escrito sobre un protagonista negro. Es que hay un blanco que se ha preocupado por representar un personaje como el que yo deseo. Después conocí a Jon Arretxe, el autor, y tengo que decirte que es la persona que más nervioso me ponía, en plan de quiero saber qué piensa este señor del personaje que han escogido para su obra. Los libros son muy diferentes porque el protagonista acaba siendo un sicario y la serie se ha hecho más familiar.

Porque tu personaje cae bien.

Para entender los libros tienes que haber estado en su situación. Yo lo entiendo

porque se sufre mucho para sobrevivir. Cuando leí sus libros me ahogaba pensando que no le salía nada bien. Y aquí se ayuda a vender la esperanza, de un tipo que viene de fuera y que lucha por la gente y para que las cosas le vayan poco a poco mejor.

¿Con quién se va a relacionar más? Hay chispas con la farmacéutica de momento.

Todo va muy lento y muy bien cuidado. Es una atracción interracial, pero queríamos evitar lo que conocemos de la hipersexualización de la gente negra. No queríamos eso, sino llevarlo a un terreno mucho más humano, afectivo, y creo que se consigue.

La serie tiene acción, comedia, intriga...

Yo diría que es una tragicomedia. No olvidemos que este tipo es un tío que es un buscavidas, sin documentación y sin trabajo. Tiene una hija en París, una mujer en Guinea. Hay una tragedia constante en su vida, pero no la exhibe, no le da importancia esa tragedia. Lo que sería agobiante para cualquier persona, intenta que no sea un problema o que no se note como un problema.

Creo que es lo que gusta, no dar pena aunque estés en la miseria. Touré está en la mierda más absoluta pero parece un tío muy normal. Tiene esta dicotomía de romper barreras o fronteras entre dos mundos muy, muy diferentes. Getxo es totalmente opuesto al barrio San Francisco.

Porque el barrio donde vive Touré existe como tal.

Es un barrio que existe y es muy, muy interesante. De hecho, el núcleo importante de las secuencias son en el barrio y con las consecuencias que supone rodar en un barrio como San Francisco, que es un barrio multicultural pero con las problemáticas que tiene todo esto. Ya no existe el folclore que había y es mucho más decadente. En la serie se normaliza una cosa que otros verían como algo negativo, que es la convivencia con la realidad.

Uno de los aciertos de la serie es que se ríe de los estereotipos, ¿no?

Es genial. De hecho es mi escudo personal porque rechina mucho cuando digo:

“¿qué como soy negro no puedo hacer esto?” Como la gente se acojona lo utiliza muy bien. Es el único recurso que tiene con respecto al antirracismo, o al racismo y lo utiliza mucho. Él tiene dos herramientas que utiliza muy bien, ese desparpajo con sus salidas antirascistas, y esa sonrisa.

¿Sentías alguna presión por ser la primera serie de un actor negro como protagonista?



Yo tuve la presión hasta el miércoles por la noche, cuando. lo vi en casa en plan

familiar. Yo más no puedo hacer, trabajo está hecho, el resultado es muy bueno

a mi entender. Lo que más se dice es está por encima de nuestras expectativas, es una maravilla. Cuando vi la audiencia al día siguiente, fue genial. No todo es lo que se ve en las noticias, no todo es el miedo al de fuera. La gente se olvida de que es un tipo racializado, al fin y al cabo, tiene los mismos problemas de una persona de aquí y habla como alguien de aquí.

De hecho, no habla como suelen hacerlo los africanos en la ficción.

El original es de Burkina Fasso, sería raro verle hablar tan bien castellano. Entonces, se acercó el personaje al actor. Mis orígenes son ecuatoguineanos y era respetar que en Guinea Ecuatorial se puede escuchar a negros diferentes hablando castellanos diferentes.

¿Habrá segunda temporada?



Se habla mucho de un deseo de una segunda temporada porque gusta mucho el trabajo que se ha hecho. Pero no depende de mí, habrá que esuchar a las audiencias. Apostar por proyectos así normalizan muchas situaciones y nos hacen avanzar como sociedad.