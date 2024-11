«Nuestros personajes, como son ficcionados, los hemos creado nosotros»

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

La serie de Netflix Asalto al Banco Central, que se estrenó el pasado el 8 de noviembre, se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma, alcanzando los primeros puestos de las más reproducidas en las últimas semanas. La historia narra el atraco al Banco Central de Barcelona en 1981, tres meses después del intento de golpe de Estado de Antonio Tejero, por parte de un grupo de atracadores liderados por el Número Uno. Dirigida por Daniel Calparsoro, el reparto está encabezado por María Pedraza y Hovik Keuchkerian, a los que acompañan Miguel Herrán, Juan José Ballesta o Isak Férriz.

Supertele ha podido hablar con la actriz, que da vida a Maider Garmendia,

una joven periodista que acude a la Plaza de Cataluña para cubrir el asalto; y con Keuchkerian, que da vida a Bernardo García, alias Berni, el fotógrafo compañero de Maider en el periódico.

Después de la muerte de su padre se topa con Berni, que creo que se ayudan mutuamente a que el camino sea un poco más llevadero. Hovik: Berni es un

fotógrafo para el que su profesión es su vida, que la ha puesto siempre por delante de su ¡familia, amigos… hasta el punto no estar cuando su hija empieza a tener problemas con la heroína, hasta el punto de que la niña se muere y este señor se da cuenta de la de la magnitud de su irresponsabilidad. Por decirlo de alguna manera, puso por delante la fotografía y contar las cosas que ocurren

a través de imágenes antes que preocuparse por su hija. Lo que le sucede con Maider es una segunda oportunidad al 100 %, aparece esta mujer más o menos de la edad de su hija que le ayuda a volver a ponerse en activo y a tener esa segunda oportunidad.

Son un contraste entre la periodista nueva y el veterano que ha vivido demasiadas cosas... Hovik: No es porque él esté cansado de su profesión o porque esté de vuelta y el tipo sea sobrado, no, es que se le ha ido la ilusión porque se le ha marchado una hija. No me quiero imaginar lo que tiene que ser eso… Lo que le ha funcionado siempre a Berni ha sido refugiarse en su trabajo.

¿Cómo os habéis preparado los personajes (María no había nacido en la época que se ambienta la serie, y Hovik tenía 9 años)? María: Solo nos hemos

documentado sobre la época porque tanto Maider como Berni son personajes ficcionados, no existían, no como el de Miguel Herrán, por ejemplo, que el Número Uno sí que existía.

Hovik: Como no tenía que interpretar a un personaje de la época, sino a un fotógrafo de los muchos que cubrieron la noticia, no hizo falta mucha documentación.

¿Es más fácil o más difícil hacer una serie basada en hechos reales? María: A mí me da igual, en lo que me fi jo es el personaje. De ahí, cada uno hace su trabajo.

Hovik: La única diferencia que veo es que si interpreto a un personaje que ha

existido, cogeré las cosas que han ocurrido para armar el personaje.

¿Cómo os habéis visto con el vestuario ochentero de la serie? María: Me ha encantado, me gustaba mucho el look de Maider con el pelo, así porque es como el mío, rizado. Todo te hacía meterte de lleno en la historia.

Hovik: El vestuario hizo que nos metiéramos directamente en los personajes,

pero no solo el vestuario, sino todo el trabajo del equipo de arte que hizo que se respirara un aire de los 80 con los coches, la gente...

¿Qué tal ha sido trabajar con Daniel Calparsoro como director? María: Es un fi era. Su mente no para nunca y estar a su nivel mental es muy difícil. Cuando he visto la serie en casa, en el último capítulo me di cuenta de que quedaban 20 minutos para acabar la temporada, y todavía quedaban tramas por resolver, pero luego lo montó de tal manera que lo consiguió porque él ya lo tenía planeado en su cabeza y pasó todo lo que tenía que resolverse. Recuerdo que durante el rodaje se inventaba cosas que no estaban en el guion, pero sí en su mente.

Hovik: Es un crack. Me parece que es un tipo que tiene un control, un dominio del set, de lo que quiere hacer, de cómo lo quiere hacer... Meter la grabación de cinco capítulos en ocho semanas haría colapsar a mucha gente con solo

pensarlo.

¿Os molesta que hayan comparado Asalto al Banco Central con La casa de papel? María: Creo que, si puedes ver esta serie y no perder la oportunidad de descubrirnos en un personaje completamente diferente, hazlo, porque merece la pena.

Hovik: En lo único que coinciden las dos series es que estamos María, Miguel y yo, además de haber un banco. Estamos contando otra cosa a lo que se hace en La casa de papel.

¿Recordáis alguna escena complicada o memorable del rodaje? María: La de la bomba. Cuando explota el coche justo delante de Maider porque es un momento que le recuerda a como murió su padre. Ese momento es..

Hovik: Yo pasé mucho calor cuando, en el primer capítulo, detienen a Maider y Berni y la policía nos mete en una furgoneta. Son las ‘lecheras’ de la época y pasé mucho calor dentro, algo que llevo muy mal. En el resto del rodaje lo pasamos muy bien.