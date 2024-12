Iker Jiménez denuncia a los presentadores que dan lecciones de moral

Iker Jiménez no dejó indiferente a nadie en su último programa de Cuarto Milenio. Antes de despedir la emisión, el periodista hizo un llamado a la reflexión sobre la doble moral que predomina en algunos rostros de la televisión. Sin rodeos, señaló a aquellos que dan lecciones públicas de ética mientras su vida privada está marcada por excesos y contradicciones.

Con franqueza, Jiménez expuso lo que conoce de primera mano: presentadores que han sido retirados literalmente en brazos de bares y restaurantes por excederse con el alcohol o consumir otras sustancias. Aunque subrayó que cada quien es libre de hacer lo que quiera en su tiempo personal, criticó la incoherencia entre sus discursos públicos y sus acciones privadas. “Hay cosas que, aunque sean personales, demuestran que algo no va bien”, comentó con un tono crítico.

Jiménez recordó un episodio de su vida en el que intentaron investigar su comportamiento personal. Lejos de descubrir algo polémico, el resultado fue aburrido: “No me drogo, no me emborracho ni ando en ambientes turbios. Lo que ven en pantalla es lo que soy fuera de ella”. El periodista destacó que esta coherencia entre la vida personal y profesional es clave para conectar con la audiencia.

En referencia a las críticas que ha recibido, especialmente por su cobertura de la DANA, reafirmó que su estilo de vida lo mantiene ajeno a este tipo de controversias. “El público no tarda en descubrir quién es real y quién no. Los engaños frente a la cámara tienen un tiempo limitado”, aseguró.

Iker Jiménez

Jiménez reconoció que su postura le ha costado etiquetas como 'antipático', pero prefiere esa percepción a renunciar a sus valores. Dedica su tiempo a la familia y a proyectos que considera significativos, manteniéndose alejado de ambientes que no reflejan su esencia.

El periodista también alertó sobre cómo los excesos pueden influir en la comunicación. “Es imposible mantener un diálogo claro con alguien fuera de control. Esa desconexión se refleja en lo que transmiten”, explicó, dejando en evidencia que algunos profesionales pierden credibilidad por su estilo de vida.

Para Jiménez, la decencia es un valor en peligro de extinción en el ámbito mediático. “Parece que vivir con coherencia es una rareza hoy en día, pero yo no voy a cambiar. Mi camino no incluye excesos ni pretensiones vacías”, afirmó, dejando clara su postura frente a las críticas.