Descubre el ritual de la suerte que Hande Erçel hace cada fin de año

Al final de un 2024 lleno de trabajo, Hande Erçel, famosa por su papel en Love is in the Air, decidió despedir el año con una celebración íntima rodeada de seres queridos. A pesar de estar inmersa en el rodaje de una nueva serie para Disney+, la actriz aprovechó la ocasión para disfrutar de un merecido descanso. En un ambiente cálido y decorado con luces suaves y detalles elegantes, Hande celebró la llegada del 2025, mostrando una vez más su conexión con las tradiciones y el amor familiar.

La velada estuvo marcada por la presencia de su pareja, Hakan Sabanci, quien compartió con ella cada instante de esta celebración. Los dos, que se han ganado el cariño de sus seguidores, mostraron su complicidad y amor, lo que se convirtió en uno de los momentos más esperados por los fans de la pareja. La conexión que ambos mantienen dejó claro lo importante que es para Hande contar con el apoyo de sus seres queridos en momentos tan especiales.

El ritual secreto de Hande para despedir el año

Al dar la bienvenida al nuevo año, Hande y sus invitados participaron en la tradición española de comer las 12 uvas, un ritual que, en esta ocasión, estuvo cargado de un toque personal. Además de este gesto tradicional, Hande incluyó una costumbre secreta: colocar una uva debajo de la mesa. Este acto simboliza un deseo personal que no debe ser revelado. Es un recordatorio de la importancia de mantener la esperanza en sus sueños más profundos.

Hande Erçel

Este nuevo año promete grandes retos para Hande, quien se encuentra trabajando en la serie Reminder, un drama de suspenso que promete captar la atención de sus seguidores. En esta nueva producción, la actriz compartirá pantalla con Barış Arduç, lo que ha generado grandes expectativas. La serie, que comenzó a grabarse en diciembre, ya está siendo esperada por sus fanáticos debido a la química que ambos actores demuestran.

Además, el 13 de febrero se estrenará la película Rüzgara Bırak, que también promete ser un éxito. La película reúne a dos de las estrellas más importantes de Turquía y genera grandes expectativas en la audiencia.

Con su energía renovada y un año lleno de proyectos emocionantes, Hande Erçel está lista para continuar su carrera con fuerza, tanto en la televisión como en el cine.