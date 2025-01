Victoria Federica al límite en 'El Desafío': "Yo es que no puedo"

El Desafío, uno de los formatos estrella de Antena 3, arranca su nueva temporada con un grupo de famosos dispuestos a superar los retos más exigentes. Entre los participantes se encuentran Genoveva Casanova, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Manuel Díaz El Cordobés, Roberto Brasero, Susi Caramelo y Victoria Federica de Marichalar. Roberto Leal continuará como presentador, mientras que los jueces Juan del Val, Santiago Segura y Pilar Rubio evaluarán cada desafío.

La cadena ha comenzado a promocionar esta edición con avances que han dejado a muchos intrigados. En uno de ellos, Victoria Federica aparece emocionada y sosteniendo un arma de precisión, mostrando su lado más vulnerable. En el vídeo se la escucha decir: “Me dicen 'créetelo, créetelo' y yo es que no puedo, porque nunca me he creído nada y no me sale.”

El impacto de las pruebas también se refleja en las reacciones del resto de los concursantes. Algunas frases como “Me acabo de destrozar el abdomen” o “¡Se está agobiando!” dan una idea de la dureza de los retos. Incluso Roberto Leal expresó su sorpresa: “Llevo 24 años trabajando en la tele y esto no lo había visto nunca.”

La edición anterior cerró con excelentes resultados, alcanzando un 14% de cuota de pantalla y 1,4 millones de espectadores de media. Además, logró un total de 4,1 millones de espectadores únicos, consolidándose como líder de audiencia.

Victoria de Marichalar

Victoria Federica, que visitó El Hormiguero en septiembre, confesó que participar en El Desafío fue una de las decisiones más importantes de su vida. “Me sentí como en casa desde el primer momento y logré superar retos que jamás imaginé,” compartió con entusiasmo.

Roberto Leal también elogió su actitud y compromiso: “Victoria es una persona sencilla y trabajadora, con una actitud competitiva increíble. No ha venido solo a participar, viene a ganar.” Su valentía y la entrega de todo el elenco prometen una temporada llena de emociones y sorpresas.