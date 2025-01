Vuelve 'Això no és una cançó'

Ramon Gener, presentador del programa musical ‘Això no és una cançó’, esta noche (22.05) en TV3. - 3CAT

El programa musical de TV3 Això no és una cançó vuelve esta noche (22.05) con un capítulo en el que Ramon Gener expondrá a un grupo de alumnos la importancia y el poder que tiene la música, con uno de los grandes hits de los años 60, Sweet Caroline del cantante norteamericano Neil Diamond. Gener descubrirá las claves que han convertido a este tema en un clásico imprescindible y coreado en todo tipo de eventos, sobre todo actos deportivos, mayormente en el fútbol y el béisbol. Es algo que le confiere la categoría de ser algo más que una canción. En el mismo episodio, participará el músico catalán Arnau Grabolosa, más conocido como Grabu, que dará detalles de su gira musical por España Time and again durante este año 2025, con conciertos en Madrid, Zaragoza, Valladolid, Badajoz, Langreo y Cáceres.