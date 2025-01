El incendio en Malibú arrasa con las casas de muchos actores famosos en Hollywood

Malibú y áreas cercanas de California enfrentan un devastador incendio que está dejando una huella imborrable. Entre las pérdidas materiales destacan las mansiones de varias celebridades, y los daños humanos no dejan de aumentar. Paris Hilton compartió su desolación en redes sociales. “Es desgarrador ver nuestra casa en Malibú arder. Fue un lugar lleno de recuerdos, donde Phoenix dio sus primeros pasos,” escribió, reflejando el impacto emocional de esta tragedia.

Hasta ahora, el fuego ha cobrado cinco vidas, mientras que decenas de personas han resultado heridas. Más de 150.000 residentes han sido evacuados, incluidos actores como Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Steven Spielberg y Reese Witherspoon, quienes han perdido propiedades de gran valor. El actor Adam Brody y su esposa también vieron como su casa quedó reducida a cenizas.

Adam Brody

El incendio, alimentado por vientos de hasta 160 km/h, ya ha destruido más de 11.000 hectáreas en el condado de Los Ángeles. Su avance imparable ha alcanzado zonas exclusivas como Pacific Palisades, donde las viviendas superan los 4,5 millones de dólares, así como áreas emblemáticas como Malibú y Santa Mónica. Incluso el icónico cartel de Hollywood está en peligro, junto a lugares históricos como el Teatro Chino y el Teatro El Capitán, que fueron evacuados por precaución.

Paris Hilton, con el corazón roto, compartió su dolor en Instagram: “Con el corazón roto más allá de las palabras. Sentarme con mi familia a ver las noticias y contemplar en televisión cómo nuestra casa en Malibú arde hasta los cimientos es algo que nadie debería tener que experimentar. Esta casa fue donde construimos tantos recuerdos preciosos. Es donde Phoenix dio sus primeros pasos…”

Paris Hilton

La industria del entretenimiento también sufre las consecuencias. Jennifer López vio cómo se suspendió el estreno de su película Imparable, mientras que otros eventos como los lanzamientos de Better Man y The Last Showgirl también quedaron cancelados.

Ben Affleck tuvo que evacuar su residencia en Pacific Palisades y buscar refugio en la casa de Jennifer Garner, madre de sus hijos. Kim Kardashian enfrenta el riesgo de perder su mansión en Malibú, valorada en más de 70 millones de euros, una de las propiedades más costosas de la región y que antes perteneció a Cindy Crawford.

El gobernador de California declaró el estado de emergencia mientras los bomberos trabajan sin descanso para contener las llamas. En paralelo, las celebridades utilizan sus redes sociales para informar sobre evacuaciones y brindar apoyo a los afectados. Esta tragedia no solo afecta a las estrellas, sino a miles de familias comunes que luchan por recuperar lo perdido.