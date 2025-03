Un leridano, reportero de DAZN para la temporada de la Fórmula 1

Publicado por MARTÍN SLAFER Creado: Actualizado:

Tomás Slafer Savin, periodista nacido en Buenos Aires que ha vivido desde los seis años en Torrefarrera, será el nuevo reportero para toda la temporada de la Fórmula 1, la máxima competición de automovilismo, con DAZN, plataforma de pago con contenido principalmente deportivo. De este modo se convertirá en el primer leridano, en televisión estatal, que cubrirá in situ los 24 grandes premios del calendario, comenzando el tercer fin de semana de marzo en Australia. El periodista, de 28 años, en declaraciones a SEGRE, explicó que “recuerdo cuando estaba en el instituto Ronda que un día me dije a mí mismo que no sabía cómo lo haría o cuándo, pero que algún día llegaría al paddock de la Fórmula 1 y viajaría por todos los circuitos. Y 13 años más tarde, puedo decir que esta temporada voy a cumplir mi sueño”.