La muerte del papa altera parrillas televisivas y aplaza estrenos

La muerte del papa Francisco provocó cambios en casi todas las televisiones. Especialmente en RTVE, afectada por los tres días de luto oficial. En este sentido, pospuso el estreno de La familia de la tele, previsto para hoy, y la cadena centrará su programación en la actualidad. En lugar del primer tramo del nuevo programa, de 15.50 a 16.50, RTVE aprovechará sus servicios informativos para ofrecer una cobertura especial hasta el viernes. En el segundo, de 18.40 a 20.30, se mantiene El cazador, aunque podría cambiar por más actualidad desde Roma. De esta forma, el desfile de La familia de la tele será el lunes y el estreno el martes. La muerte del papa anuló ayer el estreno de Mañaneros 360 en La 1 y canceló Zapeando de La Sexta, que programó un especial de El objetivo y hoy (22.45) tiene previsto emitir una entrevista de Jordi Évole al papa de 2019.