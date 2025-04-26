Los informativos de las cadenas se vuelcan con el funeral del papa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las cadenas de televisión se volcarán hoy en la retransmisión del funeral del papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano y su posterior entierro en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde será trasladado en un cortejo fúnebre de 6 kilómetros. TV3 y 3/24 ofrecen un programa especial a las 10.00 con la retransmisión del funeral. El programa lo presentará Carles Costa. La 1, Canal 24 horas y RTVE Play emitirán el especial informativo desde las 9.00. Lo presentan Alejandra Herranz y Marta Carazo. Ana Rosa Quintana también estará en directo, con una edición especial de El programa de AR en Telecinco. El informativo de Antena 3 comenzará la retransmisión a las 9.30 y estará presentado por Mónica Carrillo y Matías Prats. Mientras, en La Sexta el despliegue comenzará a las 9.00, con Cristina Villanueva al frente.