RELIGIÓN
Los informativos de las cadenas se vuelcan con el funeral del papa
Las cadenas de televisión se volcarán hoy en la retransmisión del funeral del papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano y su posterior entierro en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde será trasladado en un cortejo fúnebre de 6 kilómetros. TV3 y 3/24 ofrecen un programa especial a las 10.00 con la retransmisión del funeral. El programa lo presentará Carles Costa. La 1, Canal 24 horas y RTVE Play emitirán el especial informativo desde las 9.00. Lo presentan Alejandra Herranz y Marta Carazo. Ana Rosa Quintana también estará en directo, con una edición especial de El programa de AR en Telecinco. El informativo de Antena 3 comenzará la retransmisión a las 9.30 y estará presentado por Mónica Carrillo y Matías Prats. Mientras, en La Sexta el despliegue comenzará a las 9.00, con Cristina Villanueva al frente.