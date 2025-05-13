Las adopciones centran los dos documentales de ‘Nits sense ficció’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las adopciones son el eje de los dos documentales de Nits sense ficció, que emite TV3 hoy a las 22.05. Larissa, Stefany y Vitoria son tres hermanas brasileñas adoptadas en Catalunya hace 20 años. Ahora han logrado encontrar a su madre biológica, de la que fueron separadas con 8, 5 y 2 años, respectivamente. Desde pequeñas han buscado el reencuentro pero cuando llega la hora deben enfrentarse a las dudas. Mãe vol dir mare acompaña a madre e hijas a lo largo de este proceso. El segundo documental, a partir de las 23.05, es Amys Vilje. El retorn d’una noia, retrato de una joven que emprende una cruzada contra las autoridades danesas y etíopes para anular su adopción, además de intentar recuperar su identidad y sus relaciones. Amy vivió con sus padres adoptivos durante un año y medio, pero después la echaron y la llevaron con una familia de acogida.