RTVE pide medidas para asegurar la independencia de Eurovisión

RTVE ha pedido a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la organizadora del festival de Eurovisión, algunas medidas como la revisión del sistema de los votos y una auditoría de los resultados de esta edición. José Pablo López, presidente de RTVE, expresó a la UER su “preocupación sobre la participación de Israel, la transparencia, legitimidad y la integridad del actual sistema de votación”. Además, López solicitó “garantizar la independencia del festival de sus patrocinadores”. Por su parte, Telemadrid pidió en su emisión de la noche del martes: “Paz en Israel y Palestina, en defensa de los homosexuales y mujeres perseguidos en Irán, ante la represión, el exilio y el fraude electoral en Venezuela. Por los cristianos asesinados en Nigeria. Con todos. Siempre. No a veces”. Mientras, Melody dará la esperada rueda de prensa el lunes en la sede de RTVE.