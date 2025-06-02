Los presentadores de ‘La familia de la tele’ cobran 1.616 € por programa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

RTVE hizo públicas la semana pasada las cifras que maneja La familia de la tele, que a partir de hoy ya no cuenta con su segunda mitad. Televisión Española firmó un acuerdo con La Osa por 65 programas por 6.052.299,73 euros, 87.752,64 euros por cada uno. El contrato de La familia de la tele establece 6 presentadores, aunque solo María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand tienen este rol, y cada uno cobra un máximo de 1.616 euros por programa y un mínimo de 950. También se establece que los invitados reciban un máximo de 2.000 euros. A estas partidas hay que añadir gastos por un valor de 204.111,71 euros relacionados con viajes de un presentador y de tres colaboradores. En cuanto a los directores del programa se establece un máximo de 8.750 euros al mes, mientras que los cuatro subdirectores reciben 5.000 euros mensuales.