Lleida Televisió emite esta noche en directo la Crema deth Haro

Lleida Televisió ofrece hoy en directo, a partir de las 22.15, la Crema deth Haro de Les, que contará con los comentarios de Òscar Fernández y Josep Cambray. Se trata de un antiguo ritual de agradecimiento a los dioses por el éxito de las cosechas y la llegada del buen tiempo. Al ritmo de las danzas tradicionales de Es Corbilhuèrs se prende fuego al Haro, un tronco de abeto de unos 12 metros de longitud, y se procede a la quema de las halhes, una especie de antorchas fabricadas con corteza de cerezo que se hacen girar en círculos, simulando la lucha por purificar y quemar los malos espíritus. La ceremonia finaliza con un baile en la plaza de la localidad aranesa alrededor del Haro encendido, mientras a los asistentes se les sirve el vin caud, vino caliente con azúcar, ron y fruta, que se toma acompañado de la tradicional coca de Sant Joan.