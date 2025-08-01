Andrés Iniesta y Jordi Basté lanzan una productora audiovisual

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El exfutbolista Andrés Iniesta y el periodista Jordi Basté han unido fuerzas para crear NSN Media, una nueva productora que aspira a convertirse en un referente en la creación de contenidos audiovisuales para plataformas digitales, televisiones y marcas. NSN Media nace de la fusión entre la división audiovisual de NSN (la empresa fundada por Iniesta y el periodista Joel Borràs en 2018) y la productora Monmedia, creada por Basté en 2022. NSN empezó con contenidos centrados en figuras del deporte (el propio Iniesta, Bojan Krkic y Pau Gasol), pero ahora también elabora documentales sobre celebridades como Carmen Thyssen. La nueva firma tendrá como productores ejecutivos a Adriana Sabata y Raül Llimós, mientras que la dirección creativa estará liderada por Oriol Bosch, quien aportará su visión al desarrollo de los contenidos.