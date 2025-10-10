El asesinato de Matilde Muñoz, hoy en ‘Equipo de investigación’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa Equipo de investigación de La Sexta, hoy a las 22.30, se centra en el caso de Matilde Muñoz, la gallega de 72 años que fue asesinada en la isla indonesia de Lombok. El programa, presentado por Glòria Serra, reconstruye el último viaje de Mati con audios originales, mensajes, testimonios y material audiovisual inédito. El equipo investiga la red de mentiras que trató de ocultar el crimen con mensajes de teléfono falsos, cambios de habitación, desaparición de pruebas y una entrevista exclusiva con Mala, la gerente del hotel en el que se hospedaba, que declara ante la policía como testigo. El caso terminó con la detención de un trabajador y un exempleado del hotel, acusados de asesinarla para robarle 156 euros. Pero después de la confesión persiste una pregunta: Si Mati estaba muerta, ¿quién escribió sus últimos mensajes?