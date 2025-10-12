‘30 minuts’ estrena hoy temporada con la desaparición de las masías

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa 30 minuts estrena hoy temporada, a las 22.10 en TV3, con el reportaje Masies, un llegat que s’esfonsa. Cada vez hay menos masías y muchas están en peligro. La crisis del sector primario, el crecimiento urbano, la caída de la figura del hereu y la especulación inmobiliaria, entre otros factores, amenazan un legado clave para explicar la historia de Catalunya. Algunas han encontrado la continuidad en la diversificación de actividad, como la de Matamargó, en el Solsonès, donde el hereu ha añadido visitas guiadas a su trabajo ganadero. El documental se emite antes de una nueva entrega de Bestial, el programa que conduce Bibiana Ballbè y que bajó a un discreto 5,2% de share en su segundo capítulo de la semana pasada. Joan Laporta, Santi Millán, Judit Mascó, Soraya e Ivan Labanda son los invitados de hoy a las 22.45.