El ascenso de Taylor Swift y Gregotechno, esta noche en ‘Nervi’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa Nervi de TV3 y Canal 33 analiza esta noche el ascenso mediático de la cantante Taylor Swift a través del libro sobre la artista del barcelonés Yeray Sánchez Iborra. Andrea Gumes entrevista al grupo Gregotechno, que combina la antigua tradición del canto gregoriano con la música electrónica. Esta fusión sonora se complementa con visuales inspirados en el microcosmos de parajes naturales sagrados, capturados mediante técnicas de microscopía. Además, el programa ofrece propuestas para el In-Edit, el festival de documentales musicales que se celebra en Barcelona del día 23 de este mes al 2 de noviembre. Finalmente, Júlia Bertran modera la mesa Cultures negres, cultures silenciades?, donde se explican varias iniciativas para visibilizar la obra de artistas y personajes negros silenciados por la historia oficial.