Lleida Televisió emite la entrega del Alfons de Borja a Marta Puyuelo

Lleida Televisió ofrece hoy, a las 12.30, la ceremonia de entrega del Premi Alfons de Borja a Marta Puyuelo, directora de asuntos corporativos y sostenibilidad de PepsiCo para el sudoeste de Europa. Cuenta con tres décadas de experiencia en el sector de la alimentación y bebidas tras especializarse en Indústries Agroalimentàries por la UdL en 1993. El canal del grup SEGRE ofrece de forma íntegra la ceremonia del martes, que incluyó un homenaje a Joaquim Ureña. Lleida TV también emite hoy, a las 14.00, un resumen del ciclo El poder de la llengua del IEI. A las 15.00 comenzará Cafeïna, con Mariví Chacón, y a las 17.25 la Diada dels Castellers de Lleida. Santi Roig y Noèlia Burgos dirigen Lleida activa, que a las 21.00 se centrará en Municipàlia, mientras que a las 22.00 podrá verse el partido de la Liga Femenina 2 entre el Robles Lleida y el TGN.