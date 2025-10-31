Estas son las novedades en las plataformas que te harán pasar un Halloween "de miedo"

Publicado por Miguel Macías Novau Creado: Actualizado:

Series

IT: Bienvenidos a Derry (HBO Max)

Precuela serializada de los filmes de IT de Andy Muschietti, el propósito del cual es el de expandir los pasajes e interludios del libro original. La historia arranca con la desaparición de un niño de la localidad, hecho que divide la trama en dos arcos principales: la llegada de la familia Hanlon –los abuelos del futuro bibliotecario Mike-, con Leroy Hanlon (Jovan Adepo), militar recién destinado a la zona, Charlotte Hanlon (Taylour Paige), maestra y activista, y su hijo Will (Blake Cameron James); por otra parte, un grupo de adolescentes -Teddy Uris (Mikkal Karim-Fidler), Phil Malkin (Jack Molloy Legault), Lilly Bainbridge (Clara Stack) y Ronnie Grogan (Amanda Christine)– deciden investigar por su cuenta los extraños sucesos que han ocurrido y su conexión con el oscuro pasado del pueblo.

Entre las figuras adultas destaca también a Dick Hallorann (Chris Chalk) –sí, el mismo personaje que conecta con el universo de The Shining-, quien percibe la presencia de una cosa antigua y depredadora en la zona. Todo converge en el despertar de Pennywise (Bill Skarsgård), cuya influencia se filtra antes de su aparición abierta, manipulando miedos, rencores y prejuicios para preparar un nuevo ciclo de terror.

Down cementery road (Apple TV+)

Basado en la novela homónima de Mick Herron y protagonizado por Emma Thompson y Ruth Wilson, el miércoles pasado llegó este thriller fantástico en que las dos investigan una conspiración después de una explosión a Oxford y la desaparición de una niña.

Hazbin Hotel (T2) (Amazon Prime Video)

La princesa del Infierno Charlie Morningstar (Erika Henningsen) y Vaggie (Stephanie Beatriz) devolvieron el miércoles en esta controvertida comedia animada intentando mantener en la superficie su hotel de redención mientras los Vees traman un asalto al Cielo.

Vampirina: uno inste de miedo (Disney+)

El miércoles pasado se estrenó esta comedia musical que sigue a una vampiresa adolescente en su ingreso en un internado de artes escénicas, donde tendrá que intentar ocultar su condición sobrenatural ante el resto.

Dime tú número (Amazon Prime Video)

Mediante una atmósfera de terror rural, enmarcada en 1997, este viernes llega esta intriga sobrenatural que gira en torno a uno antiguo mal despertado por las tensiones entre los vecinos y temporeros del pueblo Río Blanco.

Películas

The Monkey (Movistar+)

Osgood Perkins (Longlegs) dirige esta adaptación del libro homónimo de Stephen King, estrenada hoy y protagonizada por Theo James (Divergente) y Tatiana Maslany (Perry Mason), en la cual se sigue un siniestro bufón mecánico responsable de reabrir traumas en una familia junto con una serie de muertes en cadena.

Strange Harvest (Filmin)

A través de un formato de falso documental, este viernes aterriza esta cinta de 94 minutos dirigida por Dirige Stuart Ortiz (Grave Encounters) que narra el ficticio caso de persecución del policía a Joe Kirby (Peter Zizzo) detrás de un asesino en serie conocido como Mr. Shiny, que aterrorizó el sur de California durante dos décadas.

La coleccionista (Amazon Prime Video)

Manuel Sanabria (Hotel Bitcóin) firma este filme de terror psicológico con atmósfera rural ambientado en el fronterizo Reino del Duero, lugar en que una enigmática mujer nombrada Fátima (Belén López) obsequia forasteros con objetos capaces de desencadenar fuerzas sobrenaturales y desenterrar traumas del pasado.

Cuando los amos duermen (Filmin)

Hoy desembarca en streaming esta comedia española del 2023, dirigida por Santiago Alvarado Ilarri (Capa caída), en la que la rutina de una pareja de cuidadores de una mansión se ve alterada después de la llegada de un vampiro. El reparto está encabezado por Juanjo Pardo, Diana García, Manuela Velasco e Iván Massagué.

Documentales

Alieen (Netflix)

La historia de Aileen Wuornos, autora del asesinato de siete hombres mientras ejercía la prostitución y sentenciada a muerte en 1992 por el estado de Florida, sirve como eje central de esta cinta true crime dirigida por Emily Turner (24 Hours in Police Custody), y que se estrenó este jueves. Considerado como uno de los casos más mediáticos en la historia de los asesinos en serie norteamericanos, el guion incluye desde su pasado de abusos en la infancia hasta sus confesiones en la prisión.

Hammer: Héroes, leyendas y monstruos (Filmin)

Hoy aterriza este repaso de 90 años de historia de Hammer Films, sello especializado en el género de terror gótico y responsable de producciones como La maldición de Frankenstein (1957), La casa del terror (1988) y Déjame entrar (2022), entre muchas otras. La narración viene acompañada por varias voces especializadas como la de Tim Burton (Eduardo Manostijeras), John Carpenter (La noche de Halloween) y Joe Dante (Piraña).