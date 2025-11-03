Los concursantes de ‘MasterChef’ reviven hoy la historia de El Bulli

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Bulli, que cerró sus puertas en 2011, y su propietario Ferran Adrià serán hoy los protagonistas de MasterChef Celebrity 10, a las 23.00 en La 1. Los aspirantes viajarán a Cala Montjoi, en Roses, al templo de la gastronomía contemporánea. Allí, los equipos reproducirán cuatro platos emblemáticos de la historia de El Bulli para 50 chefs, colaboradores y herederos de su visión innovadora, entre ellos Oriol Castro, Mateu Casañas, Eduard Xatruch y Nandu Jubany. En la primera prueba, los concursantes deberán elaborar postres típicos de sus comunidades de origen. Toñi Moreno, Isabel Gemio, Juanra Bonet, María Gómez, Conchita, Santi Rodríguez y Víctor Janeiro encabezan la larga lista de invitados del programa. Mientras, los delantales negros se enfrentarán a uno de los retos clásicos, y uno de ellos se quedará a las puertas de las semifinales.