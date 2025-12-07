Vacunas y Gaza, protagonistas de la noche de hoy en 3CAT y C33

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esta noche, 3CAT ofrece dos estrenos destacados en su programación. A las 22.05, el canal emitirá un nuevo reportaje del programa 30 minuts, Vacunes: anem enrere?, una producción de la periodista leridana Magda Gregori. El documental llega en plena campaña de vacunación de gripe y covid, cinco años después de la pandemia, y propone una reflexión sobre dudas, avances y retrocesos en la inmunización. Más tarde, a las 22.52, el C33 emitirá en 60 minuts, Netanyahu, ¿crímenes y castigos?, estrenado recientemente en RTVE. El reportaje analiza las acusaciones de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí por crímenes de guerra. Además, recoge los testimonios de familiares de secuestrados del 7 de octubre, así como de periodistas, militares y personal médico, que relatan la devastación provocada en Gaza.