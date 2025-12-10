La cantautora aranesa Alidé Sans visita esta noche ‘La Renaixença’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La cantautora aranesa Alidé Sans visita esta noche, a partir de las 22.00, el programa La Renaixença, que conduce Lluís Jutglar Peyu en el Canal 33. La artista interpretará A la ruaa de Rore, de su album Arraïtz. Sans es una de las voces más destacadas de la música actual en lengua occitana, el eje central de su proyecto artístico, combinándolo con sonoridades contemporáneas que van del pop y el folk a la electrónica. Con una fuerte identidad pirenaica y una clara proyección internacional, Alidé Sans utiliza la música como herramienta de reivindicación lingüística, feminista y generacional. Sus canciones conectan la tradición oral y la cultura popular de Aran con discursos actuales. Además de su trayectoria musical, es una figura activa en la defensa de la diversidad cultural y lingüística, participando en proyectos educativos, culturales y artísticos.