DIRECTO | Pleno histórico en la Diputación de Lleida

Lleida Televisió emite hoy, a partir de las 11.30, un especial de +Lleida con el pleno extraordinario de la Diputación en el que se reconocerá oficialmente a 537 funcionarios e interinos que fueron víctimas de depuraciones o despidos arbitrarios durante el franquismo. De este modo, la corporación provincial saldará una deuda con su memoria histórica.