Lluís Llach es hoy el invitado de Jordi Basté en ‘Pla seqüència’

El programa de La 2 Cat Pla seqüència (22.10) está dedicado hoy a Lluís Llach, con una entrevista en profundidad conducida por Jordi Basté, que visita al músico en su casa del Empordà para recorrer su trayectoria vital y artística. A sus 77 años, Lluís Llach ha vivido fiel a sus ideales. Autor e intérprete de algunos de los himnos en catalán más cantados de la historia, Llach se muestra como una figura intergeneracional marcada por el compromiso y la coherencia. El programa recorre su vida –juventud, madurez y vejez– para comprender su recorrido personal, creativo y político.

Tras la emisión, a las 23.10 horas, se ofrecerá el Making of de Lluís Llach, que revela los entresijos del rodaje con una grúa de más de 16 metros de altura instalada frente a la casa del músico y un invitado inesperado: Bitxo, su perro.