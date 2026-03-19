La 2 Cat prende el fin de las Fallas con un especial de la ‘Nit de la Cremà’

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La 2 emite esta noche, a partir de las 22.20, el final de las Fallas con un especial de la Nit de la Cremà, que conducirán desde València los periodistas Carolina Salvador y Carlos Conde. Acompañados del historiador Josep Lluís Marín, comentarán la cremà de la falla municipal, que cuenta con Charlie Chaplin vestido de uniforme militar como ninot central de un monumento contra la guerra, en cuya base puede leerse la palabra hope (esperanza). Entre los invitados estarán los artistas responsables de esta falla, Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer. Durante la noche, RTVE se trasladará a diversos puntos de interés para mostrar en directo cómo se vive la fiesta, como los alrededores de la plaza del Ayuntamiento o la falla Convento Jerusalén, que ha sido galardonada con el primer premio de la sección especial de este año.