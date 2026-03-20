La leridana Aida Royes afronta esta noche la novena gala de ‘Eufòria’

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La leridana Aida Royes participa esta noche (22.05, 3Cat) en la novena gala de Eufòria, en la que interpretará Set Fire to the Rain, de la cantante británica Adele, una exigente prueba para la artista de Cervera. Tras la denominada gala de la audiencia de la semana pasada, los concursantes se enfrentan hoy a una decisión inesperada por parte de la organización: serán los propios participantes quienes votarán a sus favoritos, dejando al descubierto sus estrategias para continuar en el programa y escapar de la zona de peligro. Arian fue el último expulsado, después de que la audiencia decidiera salvar a Daniela con el 77% de los votos, mientras que Aina Machuca se convirtió en la favorita. Durante la octava gala, Eufòria obtuvo un 12,6% de cuota de pantalla, con una media de 150.000 espectadores, superando a El Desafío, de Antena 3 (9,5%).