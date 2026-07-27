Las Maldivas y sus encantos hoy protagonizan ‘Universo Calleja’

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Aguas turquesas, arrecifes de coral, una fauna marina extraordinaria y algunos de los paisajes más espectaculares del océano Índico. Todo esto y más llega hoy con Universo Calleja, ya que el programa se lleva a las Maldivas a Laura Madrueño, Montoya y Lorena Castell. La aventura arrancará en la isla de Kuda Rah, donde Jesús Calleja recibirá por separado a los tres compañeros antes de poner rumbo al mar. Laura Madrueño, gran apasionada del mundo submarino, compartirá con el grupo su experiencia en la preparación de las primeras inmersiones. Más tarde llegará el momento del buceo con botella: Lorena Castell vivirá su bautismo submarino, mientras que Montoya volverá a sumergirse tras años alejado de esta práctica. El viaje continuará con experiencias como un vuelo en parasailing, la navegación y varias inmersiones inolvidables.